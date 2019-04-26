В Шри-Ланке задержали трёх человек со взрывчаткой

Вблизи железнодорожной станции в городе Коломбо в Шри-Ланке полиция задержала трёх человек, у которых при себе была взрывчатка. Об этом сообщает портал NewsFirst со ссылкой на представителей флота страны.
Отмечается, что у них был изъят 1 килограмм взрывчатки.
Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*.
Сегодня стало известно ещё о трёх прогремевших взрывах.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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