В Шри-Ланке задержали трёх человек со взрывчаткой

Вблизи железнодорожной станции в городе Коломбо в Шри-Ланке полиция задержала трёх человек, у которых при себе была взрывчатка. Об этом сообщает портал NewsFirst со ссылкой на представителей флота страны.

Отмечается, что у них был изъят 1 килограмм взрывчатки.

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*.

Сегодня стало известно ещё о трёх прогремевших взрывах.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.