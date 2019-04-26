США ввели санкции против министра иностранных дел Венесуэлы

Минфин США внёс главу венесуэльского МИД Хорхе Арреасу в санкционный список. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Как уточняется, вместе с ним под санкции попала судья Кэрол Падилья.

В МИД России с возмущением отреагировали на эту новость и обвинили Вашингтон в грубой попытке давления на Каракас.

В заявлении пресс-службы МИД РФ отметили категорическое нежелание США урегулировать конфликт посредством цивилизованного диалога с властями латиноамериканской страны.

— Видим в этом очередное проявление всё более агрессивной линии США на дискредитацию международной дипломатии и её подмену диктатом, циничным экономическим и политическим нажимом. Добиваясь смены "неугодных" им правительств других стран, в Вашингтоне не останавливаются перед угрозами применения силы, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты также призвали Вашингтон "вернуться в международное правовое поле, прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряжённости в Венесуэле".

Как писал Лайф, ранее вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс пригрозил изоляцией сторонникам легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, борьбу против действующего главы Венесуэлы ведёт лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его активно поддерживает Вашингтон. По некоторым данным, именно после консультаций с США политик объявил себя временным главой государства.