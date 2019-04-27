Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод "Дружба"

Нефтегазовая венгерская компания MOL объявила об остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в компании заявили, что на сегодняшний день поступающая из России нефть не отвечает установленным стандартам качества. При этом в MOL добавили, что до недавнего времени сырая российская нефть соответствовала нормативным требованиям.

— Загрязнённая сырая нефть не может поступить на наш перерабатывающий завод, — подчеркнули в нефтегазовой компании.

Напомним, что ранее несколько стран Восточной Европы перекрыли транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба". Из-за неудовлетворённости качеством сырья Польша остановила прокачку российской нефти, также был частично приостановлен транзит топлива из России в Германию. Те же меры предприняли украинская компания "Укртранснафта" и оператор Transpetrol словацкого участка трубопровода "Дружба".

Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. Минск приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за этих проблем. Источник загрязнения был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".