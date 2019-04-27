Путин предложил установить общие правила электронной торговли во всей Евразии

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Путин предложил установить общие правила электронной торговли во всей Евразии

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер Владимир Путин на заседании международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине отметил, что Евразия должна стать единым открытым цифровым пространством.

Вместе с государствами — членами Евразийского экономического союза Россия внедряет универсальные стандарты обмена и защиты информации, выстраивает цифровое пространство, — приводит слова Путина ТАСС.

По мнению главы государства, нужно "выйти на создание такого пространства на всём Евразийском континенте, установить согласованные правила для осуществления электронной торговли".

Также Путин добавил, что в РФ "идёт формирование информационного общества, в котором цифровые решения стимулируют повышение конкурентоспособности экономики, темпов роста ВВП, качества жизни граждан".

Ранее Путин заявил, что Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж и призвал мировое сообщество бороться с протекционизмом.

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