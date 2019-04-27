Лайф публикует записку мужчины, убившего семью в Уфе

Источник в правоохранительных органах рассказал, что основная версия случившегося — убийство на бытовой почве.

В распоряжении Лайфа оказалась записка мужчины, который подозревается в убийстве семьи в Уфе — двух женщин и троих детей.

В записке 46-летний Ильдар Г., найденный мёртвым, пытается излагать мысли, но получается это у него очень хаотично и непонятно. Он пишет, что у него была большая семья — семеро братьев и сестёр, среди которых он был самым старшим. Но он "не смог справиться". Дальше он пишет, что его собственная семья якобы не знает, упоминает какие-то разборки и суды.

Ильдар Г. является главным подозреваемым в убийстве семьи. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, основная версия случившегося — убийство на бытовой почве. Мужчина часто ссорился с супругой из-за того, что она злоупотребляет алкоголем. Он тоже часто пил, хотя на момент расправы был закодирован. Тело убийцы нашли в его квартире, а тела жертв — на территории загородного дома в яме с водой.

В печи дома были найдены документы падчерицы и её ребенка, а также свадебные фотографии мужчины и его супруги.

Ранее сообщалось, что следователи в Башкирии начали расследование загадочного исчезновения семьи из пяти человек — 40-летней женщины с двумя маленькими детьми и её 22-летней дочери с внуком. Они долгое время числились без вести пропавшими. По версии следователей, подозреваемый убил всю семью, а тела спрятал.

Позднее тела двух женщин и троих детей были найдены на садовом участке в Орджоникидзевском районе Уфы, который принадлежит подозреваемому в убийстве.