Полёт на МКС космического корабля Dragon вновь отложен

Всего за шесть лет к станции отправлено 17 таких американских грузовых кораблей.

Полет на Международную космическую станцию (МКС) американского грузового корабля Dragon не состоится в запланированную дату. Как сообщает в своем Twitter американский производитель космических кораблей — компания SpaceX, отправка грузового судна перенесена с 30 апреля на 1 мая.

До этого старт был назначен на 26 апреля. Он был отложен из-за баллистических условий, пишет РИА Новости.

Всего с 2012 по 2018 годы к МКС отправлено 17 американских грузовых кораблей Dragon. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Falcon.

Ранее Лайф сообщал, как с Байконура на МКС стартовал российский космический грузовик "Прогресс МС-11". Полет прошел успешно.