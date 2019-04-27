Фанаты "Мстителей" избили мужчину за спойлеры прямо у дверей кинозала

Фото с избитым киноманом бурно обсуждается в азиатских соцсетях. Большинство комментирующих считает, что пострадавший "получил по заслугам".

В Гонконге фанаты "Мстителей" избили мужчину. Он стоял у входа в кинотеатр и громко выкрикивал спойлеры последней части киносаги "Мстители. Финал", сообщает AsiaOne.

Предположительно, мужчина недавно вышел с сеанса и зачем-то решил поделиться впечатлениями с остальными. За это посетители кинотеатра избили его так, что ему потребовалась помощь.

Теперь фото, где запечатлён избитый киноман, бурно обсуждается в азиатских соцсетях. Большинство комментирующих считает, что пострадавший "получил по заслугам".

Ранее режиссёры последнего фильма о "Мстителях" попросили фанатов не раскрывать подробности сюжета.

В России лента "Мстители. Финал" выйдет в прокат 29 апреля — на четыре дня позже мировой премьеры. Лайф уже сообщал, что в честь скорого выхода фильма российский фанат Marvel установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе.