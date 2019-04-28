Зеленский ответил Путину на слова о паспортах для украинцев

Он также заявил, что Украина готова предоставить защиту и убежище всем, кто готов "сражаться за свободу".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что, если Россия станет выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме, это едва ли найдёт отклик среди его соотечественников.

— Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят, — написал Зеленский в "Фейсбуке".

Он также добавил, что готов передать в РФ конкретный список граждан Незалежной, которым скоро станет "некомфортно" в стране и именно они захотят получить новый паспорт.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина может предоставить убежище, защиту и гражданство всем, кто готов "сражаться бок о бок за свободу".

Данное заявление Зеленского стало ответом на слова президента России Владимира Путина о том, что в будущем российское гражданство для украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.

Ранее Лайф писал, что Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования РФ и Украины.