Зеленский ответил Путину на слова о паспортах для украинцев

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что, если Россия станет выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме, это едва ли найдёт отклик среди его соотечественников.
— Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят, — написал Зеленский в "Фейсбуке".
Он также добавил, что готов передать в РФ конкретный список граждан Незалежной, которым скоро станет "некомфортно" в стране и именно они захотят получить новый паспорт.
Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина может предоставить убежище, защиту и гражданство всем, кто готов "сражаться бок о бок за свободу".
Данное заявление Зеленского стало ответом на слова президента России Владимира Путина о том, что в будущем российское гражданство для украинцев может выдаваться по упрощённой схеме.
Ранее Лайф писал, что Зеленский заявил о готовности к обсуждению условий сосуществования РФ и Украины.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени