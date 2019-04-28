Венесуэла официально покинула Организацию американских государств

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Венесуэла официально покинула Организацию американских государств

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Фото: © Pixabay/alexanders

Венесуэла официально вышла из состава Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

С сегодняшнего дня (27 апреля. — Прим. Лайфа) Боливарианская Республика Венесуэла не принадлежит к ОАГ. Мы выполнили все сроки и исполнили волю венесуэльского народа, — сообщил Арреаса.

Президент страны Николас Мадуро сообщал о желании немедленно покинуть организацию ещё в апреле 2017 года, несмотря на то, что процесс выхода занимает два года.

Напомним, в последнее время США ужесточили санкции против Венесуэлы, в том числе и против министра иностранных дел. Ранее МИД Венесуэлы сообщал, что страна не намерена оставаться в организации, "стоящей на коленях" перед США.

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