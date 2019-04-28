Глава государства отдельно отметил большую роль Русской православной церкви в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится РФ.

Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви, символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа, — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил важность того, что Русская православная церковь играет большую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится РФ. По словам Путина, эта работа достойна самого высокого признания.

Президент также пожелал россиянам мира и благополучия.

Отдельную поздравительную телеграмму глава государства направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как сообщалось ранее, в Москву доставили Благодатный огонь. Спецрейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей частицу благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, приземлился около 22:00 в аэропорту Внуково, а после этого отправился в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Богослужение посетили президент России Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев.