Российские туристы застряли в китайском аэропорту — видео

Работникам воздушной гавани, в частности, почему-то не нравится наличие турецких и египетских штампов в паспортах.

Группа российских туристов застряла в китайском аэропорту. Как стало известно Лайфу, 27 человек, в том числе один ребёнок, летели из Пхукета в Москву через Китай. Внутри КНР у них должна была произойти пересадка в Гуанчжоу. Но на рейс в Китае туристов не пустили: билеты у них были, а вот про то, что нужны визы, никто не сказал. В воздушной гавани они находятся со вчерашнего дня.

— У всех была техническая пересадка в Гуанчжоу, дальше — в Юань, потом уже — Москва. Нам отказали в транзитной визе, которая здесь предоставляется на 24 часа. Нам просто её не дали, не пускают ни в какую зону. Мы с самого начала здесь, разговаривали уже со всеми: с консулами, посольством, — рассказывают Лайфу туристы.

Россияне отмечают, что в то время, пока они находились в транзитной зоне, прилетели ещё два рейса и часть пассажиров также не пропустили. Сотрудники аэропорта указали на наличие турецких и египетских штампов в паспортах.

— Сказали, что у вас визы нет и либо вы вылетаете прямым рейсом в Москву, либо в другие государства, но через Китай вы не можете пролететь, — продолжили туристы. — Сидим здесь, часть ребят взяли билеты до Санкт-Петербурга.

Всех пассажиров пометили зелёной наклейкой, которая показывает, что они находятся в транзитной зоне и не имеют права её покидать. Некоторых сотрудники китайского аэропорта пропустили на рейс — в основном это матери с детьми. На самолёт также смог попасть молодой человек со сломанной ногой. Туристы отмечают, что еду и воду им в воздушной гавани не предоставляют.

Напомним, что ранее россияне также застревали в аэропортах Китая, правда, это было связано с тем, что компания "Ираэро" сообщила о приостановке программы полётов в Санью и Хайкоу, а также о прекращении перевозки туристов "Жемчужной реки".