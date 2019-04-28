Букмекеры высчитали, каким будет ребёнок принца Гарри и Меган Маркл

Основанием для этого стали ставки британцев на имя, пол и внешность малыша из королевской семьи.

У принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл родится девочка с рыжими волосами. Об этом заявили журналистам The Straits Times британские букмекеры.

Конторы начали принимать ставки англичан на имя, пол и внешность будущего ребёнка и уже определили самые популярные предсказания.

Пока наиболее вероятным считается появление на свет девочки с рыжими волосами по имени Диана. Так звали мать Гарри — принцессу Диану. Она погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Отметим, что британцы не в первый раз предсказывают известной паре рождение девочки. Ранее Лайф сообщал, что Елизавета II подарила беременной Меган Маркл драгоценную брошь. Многие посчитали это знаком, что бабушка знает пол первенца.

Подтвердятся ли догадки, узнаем в мае. Первенец должен появиться на свет в начале месяца. После родов пара, возможно, переедет в Африку.