Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

В районе, где жил избранный глава государства, а также в местах, которые он посещал, были приняты особые меры безопасности.

Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский отдыхал в одной из пятизвёздочных гостиниц в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Издание, которое в том числе публикует фотографии с места отдыха украинского политика, отмечает, что Зеленский, обедая в одном из ресторанов Бодрума, шутил с сотрудниками заведения и даже на время стал поваром, пожарив мясо на гриле.

В районе гостиницы, где жил новоизбранный президент, а также в местах, которые он посещал, были приняты особые меры безопасности.

Напомним, что 26 апреля Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. Шоумен рассказал, что это его первые выходные за последние четыре месяца. В турецком отеле, где отдыхал политик, запомнили его как "простого и весёлого парня".