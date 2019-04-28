Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

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Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

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Фото: © агентство "Анадолу"

В районе, где жил избранный глава государства, а также в местах, которые он посещал, были приняты особые меры безопасности.

Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский отдыхал в одной из пятизвёздочных гостиниц в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

<p>Фото: © <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank">агентство &#34;Анадолу&#34;</a></p>

Издание, которое в том числе публикует фотографии с места отдыха украинского политика, отмечает, что Зеленский, обедая в одном из ресторанов Бодрума, шутил с сотрудниками заведения и даже на время стал поваром, пожарив мясо на гриле.

<p>Фото: © <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank">агентство &#34;Анадолу&#34;</a></p>

В районе гостиницы, где жил новоизбранный президент, а также в местах, которые он посещал, были приняты особые меры безопасности.

<p>Фото: © <a href="https://www.aa.com.tr/ru" target="_blank">агентство &#34;Анадолу&#34;</a></p>

Напомним, что 26 апреля Владимир Зеленский вместе с семьёй отправился на отдых в Турцию. Шоумен рассказал, что это его первые выходные за последние четыре месяца. В турецком отеле, где отдыхал политик, запомнили его как "простого и весёлого парня".

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