В Подмосковье сгорел загородный дом рэпера Гуфа — видео

Как отмечается, огонь перекинулся на крышу коттеджа исполнителя с соседнего дома.

Загородный дом рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, сгорел в городе Апрелевке в Подмосковье. Об этом он сообщил в своём сториз на странице в "Инстаграме".

— Доброе утро, ***, — прокомментировал он кадры пожарища.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Как сообщает Mash, пожар перешёл на крышу коттеджа рэпера с участка соседа. Она сгорела полностью, у соседа выгорел весь дом.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, тушили пожар на протяжении шести часов.

Напомним, что ранее в московском районе Бирюлёво за МКАД произошёл пожар в частном жилом доме. Пламя также перекинулось на соседнее здание.