Зеленский будет ведущим шоу о магии на российском ТВ

Сама программа была записана ещё в 2011 году и должна была транслироваться на телеканале "Россия 1".

Телеканал НТВ с 3 мая начнёт показ шоу "Магия", ведущим которого будет избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте канала.

— Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах, — говорится в сообщении.

В свою очередь, как отмечает "Коммерсант", программа была записана ещё в 2011 году и её должны были показывать на телеканале "Россия 1". Соведущей Зеленского в этом шоу выступает Татьяна Лазарева.

Ранее ЦИК Украины обнародовала окончательные итоги второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей. Ещё 2,31% бюллетеней признаны недействительными.