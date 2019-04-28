СМИ: Обама мешал выдвижению Джо Байдена в президенты США

Идеальной кандидатурой на пост 45-го американского президента, по мнению Обамы, была Хиллари Клинтон.

44-й президент США Барак Обама помешал своему вице-президенту Джо Байдену побороться за место президента на выборах 2016 года. Об этом пишет The New York Times.

Идеальной кандидатурой на пост 45-го президента США, по мнению Барака Обамы, была Хиллари Клинтон — он активно её поддерживал.

В 2015-м Байден потерял сына. По предположению журналистов, это могло послужить одной из причин для убеждения Байдена отказаться от борьбы за президентство.

В итоге бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден решил побороться за президентское место в 2020 году и официально об этом объявил. Лайф уже сообщал, что по результатам опросов у него высокие шансы на победу.