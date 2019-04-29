Эрдоган лично предоставил охрану для Зеленского в Турции

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Эрдоган лично предоставил охрану для Зеленского в Турции

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Фото: © РИА Новости

По словам полицейских, ни к одному из отдыхающих чиновников нет такого повышенного внимания, как к новоизбранному президенту Украины.

Глава Турции Реджеп Эрдоган лично предоставил охрану новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сейчас отдыхает в Бодруме. Об этом сообщает издание strana.ua со ссылкой на местную полицию.

Сейчас на курорте отдыхает около двадцати высокопоставленных чиновников из разных стран, но ни к кому нет такого повышенного внимания, — рассказал полицейский из Бодрума.

По его словам, охрана очень серьёзная: когда журналисты хотели сфотографировать Зеленского за ужином, их попытки "резко пресекли".

После выборов политик отправился отдыхать с семьёй в Турцию на пару дней. Однако такое решение Зеленского вызвало негодование в Раде. Там напомнили, что за пять лет президентства Пётр Порошенко отдыхал лишь несколько дней.

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