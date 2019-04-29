В Хабаровске отменили акцию "Эскадрилья героев" из-за гибели пилотов

Акция "Эскадрилья героев" в Хабаровске, приуроченная ко Дню Победы, не состоится из-за гибели Владимира Левшина — начальника аэродрома Калинка, главного идейного вдохновителя мероприятия.

— В связи с трагической гибелью начальника посадочной площадки Калинка Владимира Левшина отменяются ранее проанонсированные на май 2019 года мероприятия: соревнования на точность приземления "Открытый кубок Федерации самолётного спорта Хабаровского края" и пролёт воздушных судов 9 Мая в рамках акции "Эскадрилья героев", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровском крае потерпел крушение самолёт Як-18, на его борту находились два человека — владелец машины Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, оба погибли. Позже появилось видео с места падения.

Ранее сообщалось, что в День Победы в рамках акции "Эскадрилья героев" над Хабаровском пролетят самолёты, на фюзеляжах которых будут размещены фотографии военных лётчиков. В этом году акция должна была пройти в третий раз.