Президент Индонезии заявил о возможности переноса столицы

Этот статус у Джакарты может забрать один из трёх претендентов — Паланкарая, Танах Бумбу, Пенаджам.

Президент Индонезии Джоко Видодо собирается лишить статуса столицы Джакарту на острове Ява. Об этом сообщает местный портал Kompas.

По мнению индонезийского главы, новая столица должна быть одновременно финансовым и политическим центром государства. Джакарта этим требованиям не соответствует. В мегаполисе проживает больше девяти с половиной миллионов человек, и у него серьёзные проблемы с инфраструктурой.

По данным портала, правительство уже выбрало три места, куда может быть перенесена столица. Это Паланкарая в провинции Центральный Калимантан, Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также Пенаджам в провинции Восточный Калимантан.

По мнению индонезийских властей, перенос столицы в один из вышеуказанных вариантов может занять до десяти лет.

Накануне Лайф сообщал, что больше 270 граждан азиатского государства умерло при подсчёте голосов на выборах. Также недавно на одном из индонезийских островов погибло минимум 10 человек во время наводнения.