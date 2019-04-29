Синоптики рассказали об атмосферном давлении в майские праздники

По их словам, 4 мая давление начнёт повышаться, а на следующий день может превысить норму.

Нынешнее повышенное атмосферное давление в Москве начнёт падать с приходом мая. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк, оно даже может опуститься ниже нормы.

— Первого числа у нас давление вернётся в норму — 747 миллиметров, а вот 2–3 мая оно даже окажется существенно ниже нормы, почти на 10 единиц, — 735–737 миллиметров ртутного столба, — говорит синоптик.

Уже в субботу, 4 мая, давление начнёт повышаться и дойдёт до нормы, а в воскресенье, 5 мая, снова может превысить её.

Ранее москвичей предупреждали о рекордно высоком атмосферном давлении.