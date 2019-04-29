Путин пояснил Лайфу свои слова про общее гражданство россиян и украинцев

Глава государства отметил, что можно будет только приветствовать, если однажды у двух народов оно станет единым.

Президент РФ Владимир Путин пояснил Лайфу своё заявление о том, что и россияне, и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство.

— Всё очень просто. Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы все придём к ожидаемому результату — у всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать, — сказал глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем российское гражданство для украинцев может выдаваться по упрощённой схеме. Избранный лидер Незалежной Владимир Зеленский ответил, что Киев тоже готов выдавать украинские паспорта всем россиянам.