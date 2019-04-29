Краснодарские школьники спели на уроке музыки "Владимирский централ" — видео

Учительница уже наказана за то, что разрешила семиклассникам исполнить русский шансон.

Педагог краснодарской школы получила дисциплинарное взыскание за то, что на её уроке дети исполнили песню Михаила Круга "Владимирский централ". Видео с урока опубликовал в Интернете отец одного из учащихся.

В пресс-службе краснодарской мэрии объяснили, что на тот момент дети изучали современные музыкальные хиты, в том числе французский и русский шансон. В конце урока учительница разрешила ученикам самостоятельно выбрать песню. И они выбрали Круга.

Учительница уже признала свою ошибку, в школе провели на эту тему педсовет. Теперь спецкомиссия будет утверждать перечень произведений, которые школьники будут изучать не только на музыке, но и на уроках истории и изобразительного искусства.

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