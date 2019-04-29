Краснодарские школьники спели на уроке музыки "Владимирский централ" — видео

Педагог краснодарской школы получила дисциплинарное взыскание за то, что на её уроке дети исполнили песню Михаила Круга "Владимирский централ". Видео с урока опубликовал в Интернете отец одного из учащихся.
В пресс-службе краснодарской мэрии объяснили, что на тот момент дети изучали современные музыкальные хиты, в том числе французский и русский шансон. В конце урока учительница разрешила ученикам самостоятельно выбрать песню. И они выбрали Круга.
Учительница уже признала свою ошибку, в школе провели на эту тему педсовет. Теперь спецкомиссия будет утверждать перечень произведений, которые школьники будут изучать не только на музыке, но и на уроках истории и изобразительного искусства.
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