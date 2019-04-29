Лайф публикует видео с пандами, отправленными в Москву спецрейсом

Животных отдали в аренду на 15 лет в качестве дипломатического подарка от Китая.

В Москве специальным рейсом из Китая прибыли две панды — активный самец Жуи и замкнутая самка Диндин. Лайф публикует видео с этими животными. Кадры предоставлены директором Pandas International Сьюзан Барден.

Двух гигантских панд Жуи и Диндин сдали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет. Сообщалось, что содержание одного животного обойдётся в один миллион долларов в год.

В путь животных снабдили булочками, ростками бамбука и детскими питательными смесями. Их сопровождали ветеринар и смотритель. В обязанности второго входило обнимать панд, чтобы они не испытывали стресса во время полёта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщал, что направит панд в Россию в качестве дипломатического подарка.