Boeing 737 MAX с новым ПО прошёл дополнительные испытания перед сертификацией

За прошедшие две недели компания провела ещё 26 тестовых полётов общей продолжительностью 43 часа.

Американская компания — производитель самолётов Boeing провела серию дополнительных лётных испытаний лайнеров 737 MAX с обновлённым программным обеспечением в ходе подготовки к сертификации. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе компании.

— Boeing продолжает неуклонно продвигаться по пути сертификации, завершив официальный инженерный испытательный полёт с [обновлённым] программным обеспечением — заключительные технические лётные испытания перед сертификационным полётом, — сказал представитель компании.

Он уточнил, что к настоящему моменту было совершено 146 полётов общей продолжительностью примерно 246 часов. И напомнил, что абсолютное большинство перевозчиков, использующих этот тип лайнеров, уже проверили обновлённое ПО.

В середине апреля глава компании уже отчитывался о проведении "заключительных" испытаний и сообщил, что было проведено 120 полётов общей продолжительностью 203 часа. Соответственно, за эти дни было проведено 26 полётов общей продолжительностью 43 часа.

Сообщается, что поводом для проведения дополнительных испытаний могли стать десять жалоб, поданных на Boeing бывшими и нынешними сотрудниками компании, а также сотрудниками Федерального управления гражданской авиации США.