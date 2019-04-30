Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на акцию "Бессмертный полк"

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы пригласил горожан и гостей столицы принять участие в ежегодной акции "Бессмертный полк", которая состоится в праздник 9 Мая.

— За несколько лет акция "Бессмертный полк" стала общенародным движением, в котором по зову сердца принимают участие жители разных стран мира. Для меня это тоже стало традицией. Приcоединяйтесь! — написал градоначальник в "Твиттере".

В нынешнем году акция пройдёт в восьмой раз, присоединиться к колонне можно, выйдя на Тверскую улицу через станции метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская". Начало запланировано на 15:00, однако организаторы советуют приехать за пару часов до этого.

Ранее Лайф сообщал, что в этом году акция "Бессмертный полк" впервые в истории пройдёт на Аляске. Также к ней присоединились три города Аргентины.