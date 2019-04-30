Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

МИД Украины выразил "решительный протест" из-за начала работы центров выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР и призвал Запад усилить давление на Москву. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Киев потребовал от Москвы "немедленно прекратить" эти действия и "отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства".

Также украинский МИД обратился к международным партнёрам с просьбой не признавать и не принимать документы, выданные Россией жителям Донбасса.

Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. Для получения паспорта необязательно отказываться от гражданства Украины. 29 апреля в Ростовской области начал работу первый центр по выдаче документов.

При этом в МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР (86%) хотят получить российское гражданство.