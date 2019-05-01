Британцы оценили самых красивых девушек Росгвардии

Читатели британских изданий, таких как The Sun, Daily Mirror и других, по достоинству оценили участниц фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Кто-то из пользователей отметил их экзотичность и подчеркнул, что президент России Владимир Путин наверняка доверяет таким дамам.
— Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия, — отметил пользователь Erica67.
В комментариях нередко можно увидеть, как читатели отмечают, что российские девушки всегда славились своей красотой.
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Победительница и финалистки конкурса #КрасаРосгвардии. Фотографии девушек украсят ведомственный календарь 2020 года! Поздравляем и желаем новых побед! *** 🏆прапорщик полиции Храмцова Анна, г. Екатеринбург 💎 ефрейтор, Цыганова Кристина, г. Ростов-на-Дону 💎 лейтенант Шмакова Карина, г. Грозный 💎 майор полиции Ермакова Екатерина, г. Москва 💎 младший сержант Пискун Анна, г. Киров 💎 младший лейтенант полиции Будило Анастасия, г. Омск 💎 майор полиции Гладышева Юлия, г. Иваново 💎 майор полиции Асцатурова Ольга, г. Тула 💎 старший лейтенант полиции Фарафонова Светлана, г. Саратов 💎 лейтенант полиции Юлдашева Анна, г. Калининград 💎 старший сержант полиции Виктория Бредихина, г. Санкт-Петербург 💎 младший сержант Школьная Наталья, г. Северск 💎 младший сержант Сизова Ольга, г. Москва #Росгвардия #ФСВНГ #всегданастраже #russiaguard #armygirls #armylife #armywoman #девушкавпогонах #militarygirls #КрасаРосгвардии2019
Россия… Там мужчины всё ещё мужчины, а женщины — женщины
Пользователь Prima Vera
Напомним, что победительницей фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова. Лайф подробно рассказывал про неё и показывал фотографии очаровательной сотрудницы ведомства.
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