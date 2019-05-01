Британцы оценили самых красивых девушек Росгвардии

Кто-то отметил их экзотичность, а кто-то и вовсе вспомнил, что прекрасная половина россиянок всегда славилась своей красотой.

Читатели британских изданий, таких как The Sun, Daily Mirror и других, по достоинству оценили участниц фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Кто-то из пользователей отметил их экзотичность и подчеркнул, что президент России Владимир Путин наверняка доверяет таким дамам.

— Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия, — отметил пользователь Erica67.

В комментариях нередко можно увидеть, как читатели отмечают, что российские девушки всегда славились своей красотой.

Россия… Там мужчины всё ещё мужчины, а женщины — женщины Пользователь Prima Vera

Напомним, что победительницей фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова. Лайф подробно рассказывал про неё и показывал фотографии очаровательной сотрудницы ведомства.