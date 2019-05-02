Американские самолёты-разведчики были замечены у российских границ и в Донбассе

Два самолёта и один беспилотник США провели разведку у Калининградской области, Крымского полуострова, Новороссийска и над Донбассом.

Три разведывательных американских самолёта были замечены у российских границ. Об этом свидетельствует информация портала PlaneRadar, который в реальном времени передаёт обстановку в воздушном мировом пространстве.

Отмечается, что противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВМС США, вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в Италии. Разведывательная деятельность судна велась у черноморского побережья России в районе города Новороссийска.

Другой самолёт-разведчик ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл, расположенной на территории Великобритании, и произвёл разведдеятельность у южных границ Калининградской области. При этом, согласно данным, судно находилось в воздушном пространстве Польши. Высота полёта составила почти 8 тысяч метров, а скорость — около 700 км/ч.

Третий американский летательный аппарат — беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk c бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 — также начал свой полёт с авиабазы Сигонелла в Италии. Судно побывало в воздушных пространствах Греции, Болгарии, Румынии, прежде чем оказалось над Украиной и приступило к мониторингу у линии разграничения в Донбассе.

Проведя там около пяти часов, Global Hawk начал разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России. Несколько раз облетев границы Крыма, он отправился на аэродром базирования.

Напомним, что в последнее время наблюдается активный рост количества разведывательных самолётов и беспилотников США, курсирующих вдоль российских границ. Они регулярно появляются в воздушном пространстве у Калининградской области, а также у берегов Крыма, Краснодарского края и в районе военных баз РФ в Сирии.