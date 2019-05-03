Осуждённая за убийство брата Ким Чен Ына гражданка Вьетнама вышла на свободу

Женщине зачли время, которое она находилась в тюрьме в период расследования и судебного процесса.

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, осуждённая в Малайзии за убийство Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу. Об этом сообщает CNN.

Как сообщает издание, Доан Тхи Хуонг была освобождена из тюрьмы утром в пятницу 3 мая. На данный момент Хуонг находится в отделе иммиграции для процедуры обработки данных, после чего она сможет вернуться на родину.

Ранее в прокуратуре Малайзии сняли с гражданки Вьетнама обвинения в убийстве и предъявили ей другие — непредумышленное причинение смерти, поскольку Тхи Хуонг не думала, что её действия могут привести к гибели человека.

В итоге суд приговорил вьетнамку к трём годам и четырём месяцам лишения свободы. Как объяснил её адвокат, женщине зачли нахождение под арестом в тюрьме во время расследования и суда.

Напомним, что ранее суд Малайзии прекратил уголовное преследование первой обвиняемой — гражданки Индонезии Сити Айши. Её также подозревали в том, что два года назад она убила брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Сити Айша была освобождена из-под стражи.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по дороге в больницу из аэропорта Куала-Лумпура, где ранее женщина набросила ему на голову платок, который был пропитан нервно-паралитическим веществом VX.

Как впоследствии утверждали адвокаты Сити Айши и Доан Тхи Хуонг, девушки до последнего момента думали, что принимают участие в реалити-шоу или розыгрыше, а за убийством Ким Чен Нама стоят северокорейские спецслужбы.