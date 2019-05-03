Один из них — астероид Апофис, столкновение с которым может привести к глобальной катастрофе.

Шесть астероидов приблизятся к Земле до 2029 года, сообщает Space.com. Первый космический объект подлетит близко к нашей планете уже в 2027 году, уверены учёные Лаборатории реактивного движения в Пасадене.

Небесное тело, получившее обозначение 1990 MU, по предварительным оценкам, в диаметре достигает 2,8 км. После него с Землёй сблизятся ещё пять астероидов. Последний из шестёрки — астероид Апофис. Его учёные ждут в 2029 году. Хотя ранее предрекали другую дату приближения небесного тела к Земле — 2036 год.

При этом в NASA совсем недавно уверяли, что астероид Апофис столкнётся с Землёй и это приведёт к глобальной катастрофе.

Сейчас в Лаборатории реактивного движения в Пасадене настаивают, что ни один из шести астероидов не будет представлять угрозы для Земли, хотя два из них действительно пройдут на расстоянии меньшем, чем расстояние от Земли до Луны.

Ранее Лайф сообщал, что глава NASA также призывает людей готовиться к столкновению с космическими объектами. По оценкам специалистов, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тысяч необнаруженных астероидов.