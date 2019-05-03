Кира Найтли перестала скрывать беременность

Актриса позировала фотографам светского мероприятия в платье, которое подчеркнуло её положение.

34-летняя голливудская актриса Кира Найтли появилась на показе от модного дома Шанель в платье, которое подчеркнуло интересное положение. Видео с красной дорожки опубликовано в инстаграме редактора журнала GALA.

Звезда "Пиратов Карибского моря" надела светлый наряд в греческом стиле и босоножки золотого цвета. Сопровождал беременную актрису её муж Джеймс Райтон.

Отметим, что это первое появление голливудской звезды на публике во время второй беременности. Пару месяцев назад актриса снялась в популярном американском телешоу в наряде, который явно скрывал округлившиеся формы.

В этом году первенцу звёздной пары Найтли — Райтон исполнится четыре года. Ранее Лайф публиковал материал, в котором актриса рассказывает о первом опыте материнства.

Отметим, что перемены в семейной жизни наступили и у других героев киносаги "Пираты Карибского моря". На днях родители русской пассии голливудского актёра Джонни Деппа прокомментировали слухи о расставании артиста и танцовщицы.