Названы самые дешёвые новые машины с "автоматом"

Составлен рейтинг самых доступных по стоимости новых автомобилей с автоматической трансмиссией в России. Машин дешевле полумиллиона рублей в нём нет.
Согласно рейтингу портала ЦЕНАВТО, лидер рейтинга — отечественная LADA Granta. Минимальная стоимость этой модели — 536 500 рублей.
На второй строчке — седан Datsun on-DO с ценником в 556 000 рублей. Закрывает тройку тоже Datsun — хэтчбек mi-DO. Минимальная цена версии с "автоматом" — 595 000 рублей.
Также в числе самых дешёвых авто в этой категории — LADA Vesta и Renault Logan.
Ранее Лайф называл среднюю стоимость в России машины с пробегом. Также мы публиковали подсказки, как сэкономить на покупке авто.
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