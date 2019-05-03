Названы самые дешёвые новые машины с "автоматом"

Стоимость таких автомобилей в России начинается с отметки почти в полмиллиона рублей.

Составлен рейтинг самых доступных по стоимости новых автомобилей с автоматической трансмиссией в России. Машин дешевле полумиллиона рублей в нём нет.

Согласно рейтингу портала ЦЕНАВТО, лидер рейтинга — отечественная LADA Granta. Минимальная стоимость этой модели — 536 500 рублей.

На второй строчке — седан Datsun on-DO с ценником в 556 000 рублей. Закрывает тройку тоже Datsun — хэтчбек mi-DO. Минимальная цена версии с "автоматом" — 595 000 рублей.

Также в числе самых дешёвых авто в этой категории — LADA Vesta и Renault Logan.

Ранее Лайф называл среднюю стоимость в России машины с пробегом. Также мы публиковали подсказки, как сэкономить на покупке авто.