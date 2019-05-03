СМИ: Коломойский сегодня вернётся на Украину

В последний раз предприниматель был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Жeнeве, потом переехал в Израиль.

Бизнесмен Игорь Коломойский сегодня прилетит на личном самолёте на Украину. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Сам бизнесмен заявлял, что вернётся на Украину после объявления официальных итогов выборов президента. Это уже случилось.

В последний раз предприниматель был на Украине в 2017 году. Долгое время он жил в Жeнeве, потом переехал в Израиль. Коломойский заявлял, что после возвращения намерен отдохнуть в деревне под Днепропетровском.

Ранее Коломойский назвал конфликт в Донбассе украинской гражданской войной.