Facebook может ввести плату пользователям за просмотр рекламы

Facebook может начать награждать пользователей за просмотр рекламы, пишет The Wall Street Journal. Выплаты могут производиться в собственной криптовалюте соцсети. Её курс будет привязан к курсу обычной валюты.
Внедрением криптовалюты Facebook занимается более года. Проект носит название Project Libra. Как писали в СМИ, новинка позволит делать денежные переводы через WhatsApp. О том, что у мессенджера появится своя "монета", Лайф уже сообщал.
Также компания Марка Цукерберга якобы ведёт переговоры с крупнейшими платёжными системами — Visa и Mastercard.
Возможно, собственной криптовалютой соцсеть будет вознаграждать пользователей за активность: за просмотр рекламы, взаимодействие с контентом или совершение покупок через Facebook.
Представитель подразделения компании Facebook отказался прокомментировать эту информацию.
Раннее Лайф сообщал, что создатель Telegram Павел Дуров тоже готовится к премьере собственной криптовалюты.
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