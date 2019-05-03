Facebook может ввести плату пользователям за просмотр рекламы

Социальная сеть занимается внедрением собственной криптовалюты более года. Новинка позволит делать денежные переводы через мессенджер WhatsApp.

Facebook может начать награждать пользователей за просмотр рекламы, пишет The Wall Street Journal. Выплаты могут производиться в собственной криптовалюте соцсети. Её курс будет привязан к курсу обычной валюты.

Внедрением криптовалюты Facebook занимается более года. Проект носит название Project Libra. Как писали в СМИ, новинка позволит делать денежные переводы через WhatsApp. О том, что у мессенджера появится своя "монета", Лайф уже сообщал.

Также компания Марка Цукерберга якобы ведёт переговоры с крупнейшими платёжными системами — Visa и Mastercard.

Возможно, собственной криптовалютой соцсеть будет вознаграждать пользователей за активность: за просмотр рекламы, взаимодействие с контентом или совершение покупок через Facebook.

Представитель подразделения компании Facebook отказался прокомментировать эту информацию.

Раннее Лайф сообщал, что создатель Telegram Павел Дуров тоже готовится к премьере собственной криптовалюты.