Трамп: Китай хочет быть участником ядерного соглашения с США и Россией

Об этом американский лидер заявил вскоре после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам о желании Китая присоединиться к ядерной сделке между США и Россией. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей, — сообщил Трамп.

Заявление Трамп сделал в ходе встречи с премьер-министром Словакии после телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Лайф сообщал, что они длились полтора часа и, по мнению Дональда Трампа, прошли продуктивно.