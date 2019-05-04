Президенты США и Словакии выступили против проекта "Северный поток — 2"

Лидеры США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини высказались против реализации проекта газопровода "Северный поток — 2". Об этом главы двух стран заявили по итогам переговоров в Вашингтоне 3 мая. Они также одобрили реверсные поставки газа на территорию Украины.
— Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкие реверсные поставки газа на Украину, — сказано в совместном заявлении.
Отметим, что украинские власти выступают против строительства газопровода из-за угрозы потерять финансовую выгоду от транзита российского газа. В свою очередь США выступают против "Северного потока — 2" как главного конкурента поставкам сжиженного природного газа из США в страны Европы.
Президенты также отметили, что антироссийские санкции должны оставаться в силе до полного выполнения минских соглашений.
Ранее посол США в ФРГ также пригрозил санкциями участникам проекта "Северный поток — 2" и напомнил о будущей зависимости от российского газа.
Отметим, запуск нового трубопровода запланирован на конец нынешнего года. Ранее Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже начали прокладывать в российских водах.
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