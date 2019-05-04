Пентагон намерен окончательно исключить Турцию из сделки по F-35

Министерство обороны США намерено окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за покупки российских зенитных систем С-400. Об этом рассказал и.о. министра обороны Патрик Шэнахэн журналистам в пятницу, стенограмму беседы распространил Пентагон.
Шэнахэн сообщил о встрече с руководством американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и компании United Technologies для того, чтобы обсудить дальнейшее исключение Турции из программы по F-35.
— Если мы не можем найти решение сложившейся ситуации, тогда нам нужно осуществлять свои планы с точки зрения их продвижения, — пояснил он.
Исполняющий обязанности министра также подчеркнул, что ему необходимы планы без слабого места, "риск провала которых практически равен нулю", для бесперебойной доставки F-35 другим клиентам.
По его словам, встреча с руководителем корпорации показала, где степень риска наиболее велика. Сейчас он заявил о необходимости "принимать решения для уменьшения этого риска".
— Но в то же время мы ведём переговоры с Турцией, — добавил Шэнахэн.
Он также напомнил, что Турция "остаётся стратегическим партнёром" США. По его мнению, сейчас отношения между странами лучше, чем несколько месяцев назад. Шэнахэн пояснил, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 якобы технически невозможно и покупка ЗРС у России приведёт к исключению из программы США.
Ранее американский сенатор пригрозил Турции санкциями в случае закупки С-400, а вице-президент США Майк Пенс ранее предъявил ультиматум турецким властям.
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