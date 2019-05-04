Пентагон намерен окончательно исключить Турцию из сделки по F-35

Несмотря на то что страны остаются стратегическими партнёрами, США пойдёт на такой шаг, если не появятся другие способы разрешения конфликта.

Министерство обороны США намерено окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за покупки российских зенитных систем С-400. Об этом рассказал и.о. министра обороны Патрик Шэнахэн журналистам в пятницу, стенограмму беседы распространил Пентагон.

Шэнахэн сообщил о встрече с руководством американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и компании United Technologies для того, чтобы обсудить дальнейшее исключение Турции из программы по F-35.

— Если мы не можем найти решение сложившейся ситуации, тогда нам нужно осуществлять свои планы с точки зрения их продвижения, — пояснил он.

Исполняющий обязанности министра также подчеркнул, что ему необходимы планы без слабого места, "риск провала которых практически равен нулю", для бесперебойной доставки F-35 другим клиентам.

По его словам, встреча с руководителем корпорации показала, где степень риска наиболее велика. Сейчас он заявил о необходимости "принимать решения для уменьшения этого риска".

— Но в то же время мы ведём переговоры с Турцией, — добавил Шэнахэн.

Он также напомнил, что Турция "остаётся стратегическим партнёром" США. По его мнению, сейчас отношения между странами лучше, чем несколько месяцев назад. Шэнахэн пояснил, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 якобы технически невозможно и покупка ЗРС у России приведёт к исключению из программы США.

Ранее американский сенатор пригрозил Турции санкциями в случае закупки С-400, а вице-президент США Майк Пенс ранее предъявил ультиматум турецким властям.