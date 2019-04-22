Американский сенатор пригрозил Турции санкциями в случае закупки С-400

По его словам, Вашингтон не хочет вводить какие-либо ограничения, но российская система "несовместима с архитектурой НАТО".

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что Соединённые Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400. Об этом он заявил в интервью греческой газете "Катимерини".

По его словам, американская сторона не хочет вводить ограничения, но "система С-400 несовместима с архитектурой НАТО".

— Никогда не будет F-35 рядом с С-400, этого никогда не произойдёт, — сказал Менендес.

Напомним, что вице-президент США Майк Пенс ранее предъявил ультиматум турецким властям: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не откажется от сделки с РФ. Позже он отметил, что поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля текущего года.