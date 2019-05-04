СМИ: Южнокорейские военные не фиксировали запуск баллистических ракет КНДР

Читайте также

СМИ: Южнокорейские военные не фиксировали запуск баллистических ракет КНДР

3

Фото: © Flickr/Sparnak

Южнокорейские военные не считают, что Северная Корея запустила баллистические ракеты, как об этом ранее сообщили некоторые СМИ. В то же время корейские военные вместе с коллегами из США пристально следят за развитием ситуации на Корейском полуострове и анализируют новые ракетные испытания КНДР.

В этот раз это не было пуском баллистической ракеты, — передаёт агентство "Рёнхап" слова собственного источника в военном ведомстве Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о выпуске ракет малой дальности КНДР. В то же время военнослужащие США не подтвердили данную информацию. Правительство Японии также не зафиксировало каких-либо полётов над своей территорией.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×