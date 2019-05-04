СМИ: Южнокорейские военные не фиксировали запуск баллистических ракет КНДР

Южнокорейские военные не считают, что Северная Корея запустила баллистические ракеты, как об этом ранее сообщили некоторые СМИ. В то же время корейские военные вместе с коллегами из США пристально следят за развитием ситуации на Корейском полуострове и анализируют новые ракетные испытания КНДР.

— В этот раз это не было пуском баллистической ракеты, — передаёт агентство "Рёнхап" слова собственного источника в военном ведомстве Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о выпуске ракет малой дальности КНДР. В то же время военнослужащие США не подтвердили данную информацию. Правительство Японии также не зафиксировало каких-либо полётов над своей территорией.