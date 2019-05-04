В Сеуле созвали экстренное заседание спецслужб после ракетных испытаний в КНДР

Отмечается, что участники встречи "мониторят текущую ситуацию и тесно обмениваются информацией с США".

Администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников службы безопасности после ракетных испытаний в КНДР. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Рёнхап со ссылкой на пресс-службу Мун Чжэ Ина.

По данным агентства, в совещании принимают участие министр обороны страны Чон Гён Ду и глава южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хун. Проходит заседание под председательством директора офиса по вопросам нацбезопасности администрации Чон Ый Ёна. Отмечается, что участники встречи "мониторят текущую ситуацию и тесно обмениваются информацией с США".

Как сообщалось ранее, Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о выпуске ракет малой дальности КНДР. В то же время военнослужащие США не подтвердили данную информацию. Правительство Японии также не зафиксировало каких-либо полётов над своей территорией.