Огромный удав задушил артиста цирка прямо во время выступления — видео

По одним данным, инцидент произошёл в Барнауле, по другим — в Дагестане или во Владимирской области.

Огромный удав задушил артиста цирка прямо во время выступления. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как молодой человек во время представления в цирке шапито кладёт змею себе на плечи, а потом обвивает ей свою шею. Внезапно мужчина падает на пол и начинает размахивать руками, но никто из зрителей не спешит на помощь. Видимо, люди думают, что это часть представления.

По одним данным, инцидент произошёл в Барнауле, по другим — в Дагестане или во Владимирской области. Точной информации о месте и дате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Британии 31-летнего любителя змей задушил собственный питомец, но змею усыплять не стали и отдали в Национальный центр ухода за рептилиями в Тонбридже.