В Челябинской области неизвестные зарезали две семьи с ребёнком

По факту следователи завели уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Тела двух женщин, двух мужчин и четырёхлетнего ребёнка обнаружены утром 4 мая в одном из частных домов города Нязепетровска Челябинской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Как уточняет издание МК, неизвестные зарезали хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Какой семье принадлежит ребёнок, не сообщается.

По факту заведено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что житель Урала зарезал собеседника после спора о защите от ножа.