Установлена личность предполагаемого убийцы двух семей на Урале

30-летнего мужчину видели соседи минувшей ночью возле дома, где произошла резня.

Установлена личность предполагаемого убийцы, который зарезал две семьи с ребёнком в городе Нязепетровске Челябинской области. Об этом сообщает Mash.

На фото — 30-летний Игорь Г., которого, по словам соседей, видели минувшей ночью возле дома, где произошло массовое убийство. По данным Life Shot, на мужчину указала и продавщица местного ларька: вечером он приходил за алкоголем с одним из погибших. Сейчас его разыскивает полиция.

Mash отмечает, что причиной трагедии могла стать ревность: бывшая жена предполагаемого убийцы жила с хозяином дома.

Ранее сообщалось, что неизвестный зарезал хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Преступник также убил ребёнка. Ещё одного малыша — семимесячного — нашли живым. Выжила также ещё одна девочка. В момент убийства она была у бабушки. Всем своим жертвам убийца нанёс удары ножом в сердце.