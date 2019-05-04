Косачёв назвал недвусмысленным сигналом ракетные пуски КНДР

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что новые ракетные пуски КНДР имеют более политический, чем военно-технический аспект.
Он отметил, что пуски проведены непосредственно в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигэна в Японию и Южную Корею.
— Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то ещё и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдёт, — написал Косачёв в "Фейсбуке".
Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщило, что Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
Администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников Службы безопасности после ракетных испытаний в КНДР.
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