Косачёв назвал недвусмысленным сигналом ракетные пуски КНДР

По мнению сенатора, таким образом Северная Корея демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдёт.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что новые ракетные пуски КНДР имеют более политический, чем военно-технический аспект.

Он отметил, что пуски проведены непосредственно в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигэна в Японию и Южную Корею.

— Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то ещё и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдёт, — написал Косачёв в "Фейсбуке".

Агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщило, что Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

Администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников Службы безопасности после ракетных испытаний в КНДР.