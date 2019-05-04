Школьника в Москве избили за джентльменский поступок — видео

Четырнадцатилетний молодой человек услышал, что какой-то мужчина оскорбляет женщин, и попросил его выйти на улицу "остыть".

Школьника избили в Москве за то, что он вступился за женщин. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл в одном из магазинов "Перекрёсток". Четырнадцатилетний Артём Д. услышал, что какой-то мужчина оскорбляет женщин, и попросил его выйти на улицу "остыть". Когда сам школьник вышел из супермаркета, началась драка.

Всего в драке участвовало четыре человека — молодой человек, грубиян, прохожий, а также охранник, который пытался их разнимать.

В итоге минувшей ночью Артёму стало плохо и его увезли с переломом кисти. Поиском его агрессивного оппонента занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пенсионерка избила малыша на выходе из супермаркета.