В Минэнерго РФ заявили, что в Белоруссию пошла качественная нефть

Разбирательства по поводу причины загрязнения топлива ещё продолжаются. Создана спецкомиссия.

Качественная российская нефть сегодня, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии, приводит ТАСС сообщение Министерства энергетики России. Поступление возобновилось после двухнедельного перерыва, когда нефть была загрязнена хлорорганикой.

— Идет подготовка к её приему на НПЗ, — сказано в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.