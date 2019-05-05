Шоумен из Чикаго починил дорожные ямы маринованными овощами

Так американский блогер попытался привлечь внимание властей к проблеме плохих дорог.

Комик и телеведущий Пэт Томасуло из Чикаго починил дороги в центральной части города с помощью маринованных овощей. Процесс дорожного ремонта запечатлён на видео. Ролик набирает популярность в YouTube.

Сперва Томасуло купил несколько вёдер с приготовленными овощами и загрузил их в строительную тачку. После он заполнил продуктами дорожные ямы.

Овощи разлетались во все стороны, стоило машинам по ним проехать. Но комик не растерялся и решил покормить водителей овощами из ям.

Интернет-пользователи оценили поступок мужчины неоднозначно. Кто-то нашёл видео смешным, другие посчитали шоумена сумасшедшим. Один из зрителей отметил, что акция похожа на метод дорожных ремонтов в России.

— Нарушение патентного права — это российская технология! — пошутил он.

Ранее Лайф сообщал, как мальчик из Омска засыпал дорожные ямы песком из игрушечной лопатки. После общественного резонанса чиновники сразу нашли возможность отремонтировать дорогу.