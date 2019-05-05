Украинский альпинист скончался при восхождении на Эльбрус

Альпинист с Украины скончался сегодня при восхождении на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Сообщение спасателям поступило в 11:28 по местному времени.
— Поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание, — сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Эвакуацию проводили 14 человек с применением двух единиц техники. В 14:30 тело альпиниста спустили на поляну Азау и передали правоохранителям.
Ранее Лайф сообщал, что российский альпинист погиб в горах в Новой Зеландии. А в Швейцарских Альпах погибли сразу двое мужчин.
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