Украинский альпинист скончался при восхождении на Эльбрус

Он участвовал в фестивале экстремальных видов спорта. Сердце, скорее всего, не выдержало нагрузки.

Альпинист с Украины скончался сегодня при восхождении на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Сообщение спасателям поступило в 11:28 по местному времени.

— Поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание, — сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Эвакуацию проводили 14 человек с применением двух единиц техники. В 14:30 тело альпиниста спустили на поляну Азау и передали правоохранителям.

Ранее Лайф сообщал, что российский альпинист погиб в горах в Новой Зеландии. А в Швейцарских Альпах погибли сразу двое мужчин.