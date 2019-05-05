Запорожский автозавод из-за долгов начал распродавать имущество и цеха

На продажу выставлено 22 объекта, среди которых склады, помещения, цеха и другие.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начал распродажу своего имущества из-за долгов. Список выставленного на продажу опубликован на сайте Центральной универсальной товарной биржи на Украине.

На аукцион выставлена нежилая недвижимость общей площадью 142 220,6 кв. метра. В частности, склады, цеха, котельные и так далее. Стоимость всего этого — 15,8 миллиона долларов.

В отношении предприятия в декабре 2018 года было заведено дело о его банкротстве. В корпорации "Укравто", в которую входит завод, сообщали, что тяжёлое положение обусловлено резким падением внутреннего рынка новых автомобилей, потерей внешних рынков сбыта и агрессивной конъюнктурной средой.

Ранее сообщалось, что на продажу также выставлен имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области. Предприятие занималось выпуском кино- и фотоплёнки, а также рентгеновской плёнки и магнитной ленты для видео- и звукозаписи.