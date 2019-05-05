Очевидец снял людей, выпрыгивающих из горящего самолёта "Аэрофлота"

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Очевидец снял людей, выпрыгивающих из горящего самолёта "Аэрофлота"

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Очевидец снял на видео людей, которые выпрыгивают на надувной трап из горящего самолёта "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В распоряжении Лайфа оказалось соответствующее видео.

Пожалуйста, ребята, давайте быстрее! — говорит очевидец за кадром.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что воздушное судно выполняло рейс в Мурманск из Москвы, но спустя некоторое время вернулось в аэропорт вылета. Борт садился уже горящим. Лайф публиковал видео с места ЧП.

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